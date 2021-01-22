مهاجم بيرنلي يستمتع بهدفه "الاستثنائي" في شباك ليفربول

قال مهاجم بيرنلي، آشلي بارنز، إنه كان يتوقع الوصول إلى مئة هدف في وقت مبكر من مسيرته، لكن صاحب الـ31 عاما، كان سعيدا بمجيء هذه اللحظة الاستثنائية أمس، خلال الفوز 1-0 على ليفربول.

وهز بارنز الشباك، في الدقيقة 83 من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه، ليقود فريقه للفوز ويوقف سجل ليفربول القياسي الخالي من الهزيمة على أرضه في الدوري عند 68 مباراة.

وقال بارنز لموقع بيرنلي الرسمي على الإنترنت "إنه هدف استثنائي. الوصول إلى هدفي رقم 100 في ملعب مثل هذا (آنفيلد معقل ليفربول) هو أمر استثنائي".

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وأضاف: "كان يجب حدوثه منذ فترة طويلة (تسجيل مئة هدف)، أشعر بخيبة أمل لعدم تحقيق ذلك في وقت مبكر، لكن كمهاجم يجب أن تشعر بالثقة أمام المرمى... لحسن الحظ أتى الأمر ثماره الليلة".

وأكمل: "قبل تسديد الكرة كنت أعلم ماذا سأفعل بها. سددتها في المكان الذي أردته. إنه إنجاز كبير بالوصول إلى مئة هدف، لكن الأهم هو أننا جئنا إلى هنا (ليفربول) وقمنا بعملنا وحصدنا النقاط الثلاث".

وقفز بيرنلي إلى المركز الـ16 في الدوري الإنجليزي، وله 19 نقطة، متقدما بسبع نقاط على منطقة الهبوط.

المصدر: رويترز