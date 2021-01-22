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شاهد.. هدفان مذهلان على طريقة رونالدو في مباراة واحدة بالدوري السعودي

الرياضة

شاهد.. هدفان مذهلان على طريقة رونالدو في مباراة واحدة بالدوري السعودي
@GoalSA/TWITTER
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هز الهلال السعودي شباك التعاون، بهدفين عالميين من توقيع الفرنسي بافيتيمبي غوميز، والأرجنتيني لوسيانو فيتو، خلال مباراة جمعت الفريقين لحساب الأسبوع الـ14 في دوري المحترفين السعودي.

وسجل غوميز هدف التقدم للهلال في الدقيقة الثانية، بعد جملة مميزة انتهت بتمهيد متقن من سالم الدوسري تابعها المهاجم الفرنسي بضربة مقصية رائعة بيمناه، قبل أن يضيف فيتو، الهدف الثاني لـ"الزعيم" بمقصية أخرى ولا أروع بيمناه، في الدقيقة 50.

وأعاد هدف غوميز، وخاصة هدف فيتو، إلى الأذهان تلك الكرة التي ارتقى لها مهاجم ريال مدريد السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليسجل من ضربة مقصية، هدفا مذهلا في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس بقيادة الحارس المخضرم جوانلويجي بوفون، خلال المباراة التي انتهت بفوز "الميرينغي" 3-0، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018.

وانتهت مواجهة الهلال وضيفه التعاون بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد، ليرفع "الزعيم" رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد التعاون عند 21 نقطة في المركز الخامس.

المصدر: مواقع التواصل

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