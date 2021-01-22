شاهد.. هدفان مذهلان على طريقة رونالدو في مباراة واحدة بالدوري السعودي

هز الهلال السعودي شباك التعاون، بهدفين عالميين من توقيع الفرنسي بافيتيمبي غوميز، والأرجنتيني لوسيانو فيتو، خلال مباراة جمعت الفريقين لحساب الأسبوع الـ14 في دوري المحترفين السعودي.

وسجل غوميز هدف التقدم للهلال في الدقيقة الثانية، بعد جملة مميزة انتهت بتمهيد متقن من سالم الدوسري تابعها المهاجم الفرنسي بضربة مقصية رائعة بيمناه، قبل أن يضيف فيتو، الهدف الثاني لـ"الزعيم" بمقصية أخرى ولا أروع بيمناه، في الدقيقة 50.

يــــــــــــــــاهو هدف 😱



طرب يا هلال طرب 🤯💙



فييتو وهدف ثاني من خلفية مزودجة 👇#التعاون_الهلالpic.twitter.com/73ajuCP08r — موقع جول السعودي (@GoalSA) January 20, 2021

وأعاد هدف غوميز، وخاصة هدف فيتو، إلى الأذهان تلك الكرة التي ارتقى لها مهاجم ريال مدريد السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليسجل من ضربة مقصية، هدفا مذهلا في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس بقيادة الحارس المخضرم جوانلويجي بوفون، خلال المباراة التي انتهت بفوز "الميرينغي" 3-0، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018.

KYLIAN MBAPPE:



“Cristiano Ronaldo’s bicycle kick goal against Buffon is the BEST GOAL I’ve ever seen. That is a LEGENDARY goal.”



👏🔥



pic.twitter.com/VAEQwQzGsn — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) April 28, 2020

وانتهت مواجهة الهلال وضيفه التعاون بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد، ليرفع "الزعيم" رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد التعاون عند 21 نقطة في المركز الخامس.

المصدر: مواقع التواصل