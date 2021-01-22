كأس إيطاليا.. حارس بارما يهدي لاتسيو في الوقت القاتل مقعدا في ربع النهائي (فيديو)

بلغ لاتسيو ربع نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد فوزه الصعب على ضيفه بارما 2-1 أمس الخميس، بفضل هدف سجله حارس عرين الأخير سيموني كولومبي، بالخطأ في مرماه.

وافتتح لاتسيو التسجيل برأسية للاعب وسطه ماركو بارولو، في الدقيقة 23، إثر عرضية من أندرياس بيريرا.

ولكن بارما واصل ضغطه حتى أدرك التعادل عن طريق فالنتان ميهاليا، قبل 7 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة متجهة إلى التمديد، جاءت رأسية مهاجم لاتسيو، فيدات موريكي، في الدقيقة 90، لترتطم بالعارضة وترتد بحارس مرمى بارما، سيموني كولومبي، وتعانق شباكه معلنة عن فوز قاتل للاتسيو.

ويلعب لاتسيو في الدور ربع النهائي، مع أتالانتا الأربعاء المقبل.

المصدر: أ ف ب