شاهد.. حارس إيبار يسجل هدفا مبكرا في شباك أتلتيكو مدريد وسواريز يرد عليه

حقق نادي أتلتيكو مدريد فوزا بشق الأنفس على مضيفه إيبار، بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة جمعتهما أمس الخميس، في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحصل إيبار على ركلة جزاء في الدقيقة 12 من الشوط الأول، ليتكفل حارس مرماه، ماركو دميتروفيتش، بتنفيذها بنجاح.

So why did Eibar's keeper just take the penalty against Atletico Madrid? pic.twitter.com/7JpQXCBBnH — Cotton (@JambaeSports) January 21, 2021

ولم تدم فرحة إيبار كثيرا بالتقدم في المباراة، حيث نجح مهاجم أتلتيكو مدريد، لويس سواريز، في إحراز هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، عاد سواريز ليسجل هدفه الشخصي الثاني له والثاني لفريقه من ركلة جزاء، في الدقيقة 89، لينتزع "الروخي بلانكوس" فوزا غاليا عزز به صدارته للدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، وبات يتقدم بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، ريال مدريد.

وبمقدور أتلتيكو توسيع هذا الفارق إلى 10 نقاط في حال فوزه في مباراته المؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد إيبار عند 19 نقطة، في المركز الـ15.

المصدر: RT