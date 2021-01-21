أرسنال يفسخ عقد مدافعه اليوناني سوكراتيس

أعلن فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أمس الأربعاء، فسخ عقد مدافعه اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس، الذي لم يشارك في أي مباراة مع الفريق اللندني منذ مطلع الموسم الحالي.

وانضم سوكراتيس إلى صفوف أرسنال في عام 2018، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل نحو 20 مليون يورو، وذلك بعد دفاعه عن ألوان ميلان الإيطالي وفيردر بريمن الألماني، وقبلها أيك أثينا اليوناني وجنوى الإيطالي.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن سوكراتيس سينتقل إلى صفوف أولمبياكوس اليوناني.

وكان سوكراتيس باباستاثوبولوس، البالغ من العمر 32 عاما، الذي خاض 90 مباراة دولية مع منتخب بلاده، من بين أصحاب الرواتب الضخمة مع "المدفعجية"، إلى جانب الألماني مسعود أوزيل، المنتقل مؤخراً إلى فنربختشه التركي.

المصدر: وكالات