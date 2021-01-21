شاهد.. احتفالات رونالدو ورفاقه في غرفة تبديل الملابس بعد تتويجهم بكأس السوبر
نشر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس على "تويتر"، فيديوهات توثق أجواء الفرحة الكبيرة التي غمرت لاعبي الفريق، عقب تتويجهم، أمس الأربعاء، بلقب كأس السوبر الإيطالي.
وظهر نجوم يوفنتوس، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهم يحتفلون في غرفة تبديل الملابس، ويرددون أناشيد الأبطال وسط فرحة غامرة بالكأس الغالية.
Sorrisi 😃— JuventusFC (@juventusfc) January 20, 2021
Coppa 🏆#SUPERJUVE 💪 pic.twitter.com/Gh41z3WTpN
Lezione di 🇪🇸— JuventusFC (@juventusfc) January 20, 2021
Quando si alza una coppa, poi si canta così. 👇🏻 😃#PS5Supercup#SUPERJUVEpic.twitter.com/XJL0brpIaR
وحصد يوفنتوس كأس السوبر الإيطالي، بعد فوزه على غريمه نابولي بهدفين دون رد، من توقيع رونالدو، والإسباني ألفارو موراتا.
المصدر: حساب يوفنتوس على "تويتر"