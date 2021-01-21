هدافو العرب في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى

يقدم اللاعبون العرب في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا)، مستويات رائعة مع أنديتهم، من خلال أدائهم ومساهمتهم الفعالة في تسجيل الأهداف.

فبعد انتصاف الموسم في البطولات المذكورة، ينفرد النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول، بصدارة هدافي العرب في الدوريات الخمسة الكبرى والدوري الإنجليزي، برصيد 13 هدفا، ويأتي نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي، رياض محرز كثاني أفضل الهدافين العرب في الدوري الإنجليزي، بـ4 أهداف.

وفي الدوري الإيطالي، يحلق الظهير الأيمن النادي إنتر ميلان، المغربي أشرف حكيمي، بصدارة قائمة أفضل الهدافين العرب في "الكالتشيو"، بـ6 أهداف.

ويحتل مغربي آخر، وهو يوسف النصيري، مهاجم نادي إشبيلية، صدارة الهدافين العرب في الدوري الإسباني، برصيد 9 أهداف.

وفي فرنسا، يتصدر مهاجم نادي مونبلييه، الجزائري أندي ديلو، قائمة الهدافين العرب في "الليغ 1"، بـ9 أهداف.

أما في ألمانيا، فاللاعبون العرب أقل توهجا، إذ أن التونسي إلياس السخيري، الذي يعتبر حاليا أفضل هداف في "البوندسليغا"، سجل ثلاثة أهداف فقط لفريقه كولن.

المصدر: RT