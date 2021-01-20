شاهد.. رونالدو يقود يوفنتوس للتتويج بكأس السوبر بهدف تاريخي "ذهبي"

توج فريق يوفنتوس بلقب بطل كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم على حساب نابولي بفوزه عليه (2-0) في النهائي الذي جمعهما مساء الأربعاء، على استاد "مابي" بمدينة ريجيو إيميليا.

ويدين يوفنتوس بالفضل في انتصاره لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز الهدف الأول له في الدقيقة 64، وساهم في تسجيل زميله المهاجم الإسباني ألفارو موراتا الهدف الثاني مع صافرة نهاية المباراة.

CRISTIANO RONALDO'S 760TH GOAL OVERTAKING BICAN AND BECOMING THE PLAYER WITH THE MOST OFFICIAL GOALS IN THE HISTORY OF FOOTBALL.pic.twitter.com/X427VoVwBf — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) January 20, 2021

وسجل رونالدو اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم، بتسجيله هذا الهدف، إذ رفع "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 760 هدفا في المباريات الرسمية، ليصيح أفضل هداف في تاريخ الساحرة المستديرة، محطما الرقم القياسي المسجل باسم اللاعب النمساوي-التشيكي جوزيف بيكان، الذي سجل 759 هدفا في مسيرته.

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وتوج رونالدو باللقب الحادي والثلاثين في مسيرته الاحترافية، والمرة الثانية بهذا اللقب بقميص "البيانكونيري"، بعد أن قاده في الموسم الأول له مع فريق "اليوفي"، للفوز على ميلان، في نهائي 2018، بإحرازه هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له في الدقيقة 61 من عمر المباراة التي جمعتهما في مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، بمدينة جدة السعودية.

ورفع يوفنتوس بذلك كأس السوبر للمرة التاسعة في تاريخه، وهو رقم قياسي، موسعا الفارق إلى لقبين بينه وبين وصيفه ميلان، ويليهما لاتسيو وإنتر ميلان بواقع 5 ألقاب لكل منهما.

المصدر: وكالات