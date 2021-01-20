زاخاروفا: حرمان مينسك من حق استضافة مونديال الهوكي قرار مسيس ومتحيز

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قرار الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، بحرمان مينسك من حق استضافة بطولة كأس العالم في العام 2021، بأنه قرار مسيس ومتحيز.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع قناة "MatchTV" الرياضية الروسية: "ما يحدث في بيلاروس مسيس إلى أقصى حد في جميع الاتجاهات. هذه الأحداث مستمرة منذ ستة أشهر. ابحث عن مرادفاتك – (قرار) متحيز وغير رياضي. في رأيي، لم يخف أحد، بالمناسبة، الدافع لاتخاذ هذا القرار (حرمان مينسك من حق استضافة مونديال الهوكي)".

وأضافت: "إذا دعا شركاؤنا الغربيون كل يوم وعلى جميع المنابر الدولية إلى ممارسة أي نوع من الضغط على مينسك، فإليك الإجابة عن دوافعهم الحقيقية".

وكان الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، أعلن يوم الاثنين الماضي، استبعاد بيلاروس من استضافة بطولة العالم في العام الحالي.

وكتب الاتحاد الدولي لهوكي الجليد عبر شبكة "تويتر"، عقب اجتماع لجنته التنفيذية: "المسائل متعلقة بالسلامة والأمن خارج نطاق سيطرة الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، أكد مجلس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد اليوم (الاثنين الماضي) أن قرار نقل بطولة العالم لهوكي الجليد 2021 من مينسك، بيلاروس، لا مفر منه".

وأضاف البيان: "القرار تم اتخاذه من قبل المجلس عقب دراسة متأنية واسعة النطاق".

وكان من المقرر أن تقام البطولة في ريغا عاصمة لاتفيا ومينسك عاصمة بيلاروس خلال الفترة من 21 مايو وحتى السادس من يونيو المقبلين، لكن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد تعرض لضغوط هائلة من الرعاة ورجال السياسة لإعادة النظر في إسناد الاستضافة إلى بيلاروس بعد إعادة انتخاب ألكسندر لوكاشينكو لولاية رئاسية جديدة في انتخابات أعقبتها احتجاجات في مختلف أرجاء البلاد.

المصدر: تاس