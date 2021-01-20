أول تعليق لإدارة الزمالك على واقعة خلع بنشرقي قميصه في مباراة الجونة

كشف المشرف العام على نادي الزمالك، أشرف قاسم، موقف الإدارة من توقيع عقوبة على لاعب الفريق، المغربي أشرف بنشرقي، بعد حالة الغضب التي ظهر عليها عقب تبديله في مباراة الزمالك والجونة.

وخلع بنشرقي قميصه وتوجه مباشرة لغرف خلع الملابس غاضبا، بعد استبداله في الدقيقة 63 من مباراة فريقه ضد الجونة، أمس الثلاثاء، لحساب الأسبوع الثامن من الدوري المصري لكرة القدم.

وعلق قاسم عن واقعة بنشرقي قائلا: "لا نريد أن نضخم الموضوع، ويجب أن نتعامل مع الموقف بهدوء.. الأمر يعود للمدير الفني في تغييره، يجب أن نتذكر بنشرقي في أوقات كثيرة كان هو السبب الرئيسي في الفوز بالكثير من المباريات للزمالك".

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وأضاف قاسم: "يجب أن نعلم أن هناك مديرا فنيا متواجدا هو الذي له الرؤية في تغييره، وسنحل تلك الأزمة ولن يتكرر هذا الموقف مرة أخرى".

وأكمل: "سنرى اللائحة ورؤية الجهاز الفني بالكامل، وسنجلس غدا (اليوم الأربعاء) ونتحدث بكل راحة وهدوء، ونأخذ القرار المناسب، ولو هناك عقوبة فستكون داخلية".

وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد.

المصدر: .btolat.com