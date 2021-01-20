إيقاف مدرب قام بسلوك غير أخلاقي لتعزيز فرص فريقه في الفوز (فيديو)

تتطلب الرياضة الاحترافية البحث عن حلول غير مألوفة لتحقيق الفوز، لكن مدرب حراس المرمى لفورست رينجرز الزامبي، تجاوز كل الحدود، ليتعرض للإيقاف من قبل الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وقال الاتحاد الزامبي لكرة القدم في بيان، إنه عاقب تشارلز تشيليشي، مدرب حراس المرمى بفريق فورست رينجرز، بالإيقاف بعد اتهامه بالقيام بسلوك غير رياضي، برش مادة غير معروفة في المرمى والتبول أو التظاهر بالتبول أمام قائم بالمرمى قبل مباراة فريقه ضد بريزون ليوباردس يوم السبت الماضي.

A video has been shared of the moment suspended Forest Rangers FC goalkeeping coach Charles Chileshe was seen sprinkling an unknown substance and simulating to urinated or actually urinating against a goalpost before his team's match with Prison Leopards on Saturday. pic.twitter.com/VapGc1fEUx — ZambianSoccerNet (@ZambiaSoccerNet) January 18, 2021

كما واجه تشيليشي اتهاما بالتصرف "بطريقة تتعارض مع قيم ونزاهة كرة القدم التي يطبقها الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الزامبي".

من جهته، قال فورست رينجرز في بيان، إنه اتخذ إجراءات تأديبية ضد تشيليشي لم يكشف عنها.

واستخدام هذه الطقوس ليس بغريب على قارة إفريقيا للمساعدة في الفوز بالمباريات، لكن محاولات تشيليشي لم تفلح بعد خسارة فريقه أمام ليوباردس بهدفين دون رد.

المصدر: رويترز