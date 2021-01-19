ليفركوزن يستعيد نكهة الانتصارات على حساب ضيفه دورتموند

استعاد فريق باير ليفركوزن ذاكرة الانتصارات على حساب ضيفه بوروسيا دورتموند، بفوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل هدفي أصحاب الأرض كل من اللاعبين، الفرنسي موسى ديابي، وفلوريان فيرتز في في الدقيقتين (14 و80) على الترتيب.

وحقق باير ليفركوزن أول انتصار له بعد ثلاث هزائم وتعادل في آخر أربع مباريات، ورفع رصيده إلى 32 نقطة، وتقدم إلى مركز الوصافة بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما توقف رصيد بوروسيا دورتموند عند 29 نقطة، وبقي في المركز الرابع، حتى الآن.

المصدر: RT