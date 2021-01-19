شاهد.. هدف الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز

حصل الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال على جائزة "هدف الأسبوع" بهدف الأول في مرمى نيوكاسل يونايتد (3-0) أمس الاثنين، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أوباميانغ الهدفين الأول "للمدفعجية"، في الدقيقة 50 بعد مجهود فردي رائع، ومن ثم سجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث للفريق اللندني في الدقيقة 70. بينما تكفل زميله الإنجليزي بوكايو ساكا، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 60 من زمن اللقاء الذي جمعهما أمس الاثنين.

ودخل قائمة أفضل خمس أهداف كل من، جيمس ماديسون (ليستر سيتي)، والفرنسي تانغوي ندومبيلي (توتنهام)، وثنائي مانشستر سيتي الألماني إلكاي غوندوغان ورحيم سترلينغ.

ويحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 27 نقطة، بينما يتربع مانشستر يونايتد على عرش صدارة البريمير ليغ برصيد 37 نقطة، ويليه جاره مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 35 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.

المصدر: RT