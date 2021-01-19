اصطدم بعمود ليغيب عامين.. وفي أول مباراة بعد عودته يرتطم بالقائم ويصاب (فيديو)

بعد عامين من الغياب نتيجة تعرضه لإصابة خطيرة إثر اصطدامه بعمود إنارة، عاد أحمد ربيع نهاية الأسبوع الماضي للملاعب، ليتعرض لإصابة جديده وبسيناريو مشابه للإصابة السابقة.

وتعرض لاعب الجزيرة الإماراتي الشاب، أحمد ربيع، لإصابة جديدة عقب ارتطامه بقائم مرمى الفريق المنافس فر خورفكان في الدوري المحلي لكرة القدم.

غاب عامين تقريباً بعد إصابته بسبب اصطدامه بعمود الإنارة..

وبعد عودته.. أحمد ربيع يصطدم بالقائم ويسقط مصاباً#خورفكان_الجزيرة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/0g20zh7pG8 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 16, 2021

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سوء حظ غريب يلاحق اللاعب الإماراتي، إثر تعرضه لإصابتين قويتين خلال أقل من 3 أعوام، حيث عاد لتوه من إصابة غاب على إثرها منذ مارس 2019 بعد اصطدام رأسه بعمود إنارة خلال مباراة ودية للجزيرة أمام فريق الإمارات.

وحينها، بلع ربيع لسانه وأصيب بنزيف في الدماغ، لكن تدخل الأطباء أنقذ اللاعب من موت محقق.

🚨 تحديث عن أحمد ربيع 🚨



كشف الفحص الطبي المبدئي الذي أجراه الطاقم الطبي على أحمد ربيع عن وجود كدمة في الساق اليسرى، وسيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة لتحديد طبيعة الإصابة والبرنامج العلاجي اللازم. pic.twitter.com/svxtNk1NPK — نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) January 16, 2021

وعن إصابة ربيع الجديدة، قال نادي الجزيرة في بيان نشره على حسابه في "تويتر"، إن "الفحص الطبي المبدئي الذي أجراه الطاقم الطبي على أحمد ربيع، كشف عن وجود كدمة في الساق اليسرى، وسيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة لتحديد طبيعة الإصابة والبرنامج العلاجي اللازم".

المصدر: مواقع التواصل