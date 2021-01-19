أبو تريكة يكشف كيف أثر صلاح على تراجع نتائج ليفربول

تحدث أسطورة نادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد أبو تريكة، عن أسباب تراجع نتائج ليفربول في الموسم الحالي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال أبو تريكة خلال تحليله بقناة "بي إن سبوتس" للمباراة التي جمعت بين ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد في قمة المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي وانتهت بالتعادل السلبي: "إن ما جعل ليفربول يظهر بشكل سيئ مؤخرا هو تراجع مستوى الثلاثي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي فيرمينو في الموسم الحالي، لأنهم كانوا يستغلون الحلول الفردية في التسجيل وجلب الانتصارات للريدز حتى في ظل سوء مستوى الفريق في بعض الأحيان".

وأردف الدولي المصري السابق: "ليفربول يعاني بسبب تراجع الثلاثي، كما أن الريدز يفتقد لإبداعات نجم خط وسطه الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون، الذي فضل المدرب يورغن كلوب توظيفه في قلب الدفاع في المباريات الأخيرة بسبب معاناة الفريق من غيابات كثيرة في هذا المركز".

وشدد أبو تريكة على أن ليفربول سيعاني في المستقبل بسبب سوء حظ الفريق، لأن الثلاثي صلاح، وماني، وفيرمينو، هبط مستواهم جميعا بشكل متزامن، كما أن طريقة لعب ليفربول أصبحت مكشوفة للخصوم.

ولا يستبعد أبو تريكة أيضا أن يكون للإرهاق تأثيره السلبي على أداء بعض لاعبي ليفربول في الفترة الأخيرة.

وتراجع ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي، إلى المركز الرابع في جدول الترتيب هذا الموسم، بعدما جمع 34 نقطة في 19 مباراة، وبات يتخلف بفارق 3 نقاط عن المتصدر مانشستر يونايتد.

المصدر: "بي إن سبوتس"