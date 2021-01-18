اللاعب المتسبب في طرد ميسي يعزف على البوق فرحا (فيديو)

عزف مهاجم فريق أتلتيك بيلباو أسيير فيلاليبري المتسبب في طرد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة على البوق في الملعب، عقب فوز فريقه في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وساهم فيلاليبري في تتويج فريقه أتلتيك بيلباو بلقب بطل كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عامي 1984 و2015، بتسجيله هدف التعادل الثاني لفريقه في مرمى برشلونة، في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي للمباراة، لتتجه المباراة إلى التمديد، ويفوز الفريق الباسكي (3-2).

وقام مهاجم بيلباو، عقب نهاية المباراة بالعزف على البوق في أرضية الملعب وسط تحية زملائه والجهاز الفني للفريق، وقال: "أجمل شيء الآن هو الاحتفال بهذا اللقب الغالي والمهم معا، وقد استحقينا التتويج باللقب بعد الفوز على ريال مدريد وبرشلونة".

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واضاف فيلاليبري: "لقد جئنا جميعا إلى هنا من أجل التتويج، ونستحق الكأس، لم نستسلم في أي وقت وهذا هو الأهم، والفريق كله سعيد جدا بهذه الكأس".

وتسبب أسيير فيلاليبري في طرد ليونيل ميسي في نهاية الشوط الإضافي الثاني للمباراة، وذلك بعد أن اعتدى "البرغوث" الأرجنتيني بالضرب على مهاجم الفريق الباسكي، ليحصل ميسي (33 عاما) على البطاقة الحمراء الأولى خلال مسيرته الاحترافية مه برشلونة.

المصدر: وكالات