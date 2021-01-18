وزير عراقي يطلب من الكاظمي دخول 25 ألف مشجع لودية الكويت

أعلن وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، اليوم الاثنين، تقديمه طلبا الى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بشأن المباراة الودية مع المنتخب الكويتي.

وقال في تصريح صحفي لمجموعة وسائل إعلام: "قدمنا طلبا لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالسماح لدخول 25 ألف مشجع لملعب المباراة".

وسيلتقي المنتخب العراقي في السابع والعشرين من الشهر الحالي، نظيره الكويتي في محافظة البصرة ضمن استعدادات المنتخبين لتكملة مشوارهما في التصفيات المزدوجة لبطولتي كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

المصدر: RT