نيفيل يستقيل من تدريب منتخب إنجلترا للسيدات

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن فيل نيفيل، مدرب منتخب إنجلترا للسيدات، استقال من منصبه بصورة فورية.

ودخل نيفيل (43 عاما)، لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، في مفاوضات مع نادي إنتر ميامي الأمريكي ويتوقع أن يتولى تدريبه.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان، إنه سيعين مدربا مؤقتا للمنتخب النسائي لحين تولي الهولندية سارينا فيخمان المهمة بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، في أغسطس حسب الاتفاق.

وتعمل فيخمان حاليا مدربة للمنتخب النسائي الهولندي.

وكان الاتحاد الإنجليزي، عين فيخمان مدربة لمنتخب السيدات في أغسطس الماضي، لتقود الفريق مباشرة بعد ختام أولمبياد طوكيو.

المصدر: رويترز