بعد طرده أمام بيلباو.. هل يكرر ميسي سيناريو مارادونا؟ (فيديو)

تصدر ليونيل ميسي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الاثنين، عقب طرده في اللقاء الذي مني فيه برشلونة بهزيمة مريرة أمام أتلتيك بيلباو 2-3 ، في كأس السوبر الإسباني.

وتلقى ميسي، بطاقة حمراء مباشرة بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، التي أظهرت اعتداء النجم الأرجنتيني على لاعب خط وسط بيلباو، أسيير فياليبر، بدون كرة خلال إحدى الهجمات في الأنفاس الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني (الدقيقة 120).

Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021

وإن كان أغلب رواد مواقع التواصل، ركزوا على تحليل مدى استحقاق ميسي للبطاقة الحمراء، فإن حسابا على موقع "تويتر" يحمل اسم "Diehard Cule"، تعامل مع طرد ميسي بنوع من التفاؤل، حيث استحضر ضرب الأسطورة الراحل دييغو مارادونا، لأحد لاعبي أتلبيك بيلباو في العام 1984، عندما كان يدافع عن ألوان نادي برشلونة (1982 - 1984).

Diego Maradona kicked an Athletic Bilbao player, left Barcelona and years later, he became a world champion with Argentina.



IT'S YOUR TIME TO SHINE LEO #MESSI 👑pic.twitter.com/eDAiCY2iTo — Diehard Cule (@TheBarcaAddict) January 17, 2021

وحينها وقع شجار عنيف بين مارادونا ولاعبي بيلباو، أدى إلى رحيل "الفتى الذهبي" عن الدوري الإسباني بقرار ملكي.

ونشر "Diehard Cule" لقطة اشتباك مارادونا مع لاعبي بيلباو وعلق قائلا: "ضرب دييغو مارادونا لاعب بيلباو، وغادر برشلونة، وبعد بضع سنوات أصبح بطلا للعالم مع منتخب الأرجنتين (1986).. الآن حان دورك للتألق يا ليو"، في إشارة إلى أن ميسي قد يكرر سيناريو مارادونا إذا رحل عن "البارسا" بعد نهاية عقده في يونيو المقبل، لينضم إلى أحد الأندية الكبيرة قبل قيادته منتخب بلاده في مونديال "قطر 2022"، وهي البطولة التي لطالما حلم به "البرغوث" وعشاقه.

والمفارقة أن بطولة كأس العالم في قطر، ستكون على الأرجح الأخيرة لصاحب الـ33 عاما، وإن لم يتوج بها، فسيظل هذا الإخفاق "نقطة سوداء" في مسيرة ميسي، الذي يعتبره الكثيرون، أفضل من لامس الكرة في تاريخ الساحرة المستديرة.

المصدر: RT