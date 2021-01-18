مانشستر سيتي يقسو على كريستال بالاس وينتزع الوصافة

واصل مانشستر سيتي، صحوته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وانتزع المركز الثاني، بعدما حقق فوزا سهلا وعريضا على ضيفه كريستال بالاس 4-0، أمس الأحد، في المرحلة الـ19 من المسابقة.

وتناوب على تسجيل رباعية "السيتيزنز"، جون ستونز (هدفين)، وإلكاي غوندوغان، ورحيم سترلينغ، في الدقائق 26، 68، 56، و88 على الترتيب.

وهذا هو الفوز الخامس على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ورفع رصيده إلى 35 نقطة، فانتزع المركز الثاني في جدول ترتيب "البريمير ليغ" بفارق الأهداف أمام ليستر سيتي.

وبات مانشستر سيتي، يتقدم بفارق نقطة واحدة على حامل اللقب ليفربول، الذي تراجع للمركز الرابع، ويتخلف بفارق نقطتين عن جاره المتصدر مانشستر يونايتد، علما بأن "السيتي"، يملك في جعبته مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى ضد أستون فيلا سيخوضها بعد غد الأربعاء حيث يملك فرصة انتزاع الصدارة.

المصدر: RT