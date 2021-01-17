إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا بثنائية في شباك يوفنتوس (فيديو)

حقق إنتر ميلان فوزا ثمينا على ضيفه يوفنتوس بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في ديربي إيطاليا بقمة منافسات الجولة الـ18 من "الكالتشيو".

وسجل هدفي الإنتر التشيلي أرتور فيدال ونيكولو باريلا في الدقيقتين 12 و52 على التوالي.

الدوري الايطالي | انتر ميلان 1 × 0 يوفنتوس | هدف اول انتر ميلان فيدال 👏🏻👏🏻👏🏻 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/HkGdEPHOOI — F H D F 2 4 (@dylanjsua) January 17, 2021

الدوري الايطالي | انتر ميلان 2 × 0 يوفنتوس | هدف الثاني انتر ميلان 😱😱😱👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/5kxHAFLoA7 — F H D F 2 4 (@dylanjsua) January 17, 2021

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وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 40 نقطة وشارك الصدارة مؤقتا مع جاره ميلان الذي يحل ضيفا على كالياري يوم غد الاثنين.

في المقابل، توقف رصيد يوفنتوس عند 33 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT