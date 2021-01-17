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بالفيديو.. أهداف مباراة برشلونة وبيلباو في نهائي السوبر الإسباني

الرياضة

بالفيديو.. أهداف مباراة برشلونة وبيلباو في نهائي السوبر الإسباني
AFP CRISTINA QUICLER
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يستضيف ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية حاليا نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم والذي يجمع بين برشلونة وأتلتيك بيلباو.

وافتتح برشلونة باب التسجيل في الدقيقة الـ40 عن طريق نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، وعادل الفريق الباسكي سريعا بعد دقيقتين عن طريق أوسكار دي ماركوس.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

يتبع..

المصدر: RT

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