بالفيديو.. أهداف مباراة برشلونة وبيلباو في نهائي السوبر الإسباني

يستضيف ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية حاليا نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم والذي يجمع بين برشلونة وأتلتيك بيلباو.

وافتتح برشلونة باب التسجيل في الدقيقة الـ40 عن طريق نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، وعادل الفريق الباسكي سريعا بعد دقيقتين عن طريق أوسكار دي ماركوس.

نهائي كاس السوبر الاسباني | برشلونة 1 × 0 اتليتك بلباو | هدف اول برشلونة قريزمان 🔥🔥🔥😍😍 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/5wOsjPjGpi — G o l a s (@805Rudy) January 17, 2021

نهائي كاس السوبر الاسباني | برشلونة 1 × 1 اتليتك بلباو | هدف التعادل اتليتك بلباو 👏🏻👏🏻 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/4OUxTrVZKi — G o l a s (@805Rudy) January 17, 2021

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

يتبع..

المصدر: RT