رسميا.. ميسي يقود هجوم برشلونة أمام بيلباو في نهائي السوبر الإسباني

أعلن الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة عن التشكيلة الأساسية لفريقه التي ستواجه أتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني اليوم الأحد.

وضمت التشكيلة الأساسية للنادي الكتالوني قائد وهداف الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي أثيرت حوله الكثير من الشكوك حول إمكانية لحاقه بالنهائي، في ظل تعرضه لإصابة عضلية حرمته من المشاركة في نصف نهائي السوبر.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

"تير شتيغين، ديست، أراوخو، بوسكيتس، غريزمان، ميسي، ديمبلي، لينغليت، بيدري، جوردي ألبا ودي يونغ".

🔵🔴 تشكيلتنا لنهائي #السوبر_الاسباني 🏆



🙌 فالكم الفوز يا أبطال 💪 pic.twitter.com/MKwVH1uhAf — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 17, 2021

فيما جاءت تشكيلة أتلتيك بيلباو كالآتي:

"سيمون، كابا، يراي، مارتينيز، بالينزياغا، دي ماركوس، داني غارسيا، فينسيدور، مونيايين، راؤول غارسيا وويليامز".

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المصدر: fcbarcelona/Athletic/twitter