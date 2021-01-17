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لا غالب ولا مغلوب في قمة "الريدز" و"الشياطين الحمر"

الرياضة

لا غالب ولا مغلوب في قمة
Reuters
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ساد التعادل السلبي نتيجة مباراة ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ".

ولم ينجح أي من اللاعبين في هز شباك المنافس في المباراة التي تألق فيها حارسا الفريقين، البرازيلي أليسون بيكر حامي عرين "الريدز"، والإسباني ديفيد دي خيا حارس "الشياطين الحمر".

وبهذا التعادل، رفع مانشستر يونايتد رصيده في الصدارة إلى 37 نقطة متقدما بنقطتين عن أقرب ملاحقيه فريق ليستر سيتي (35 نقطة) الذي صعد لمركز الوصافة بفوزه على ساوثهامبتون بهدفين نظيفين أمس السبت.

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كما رفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT

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