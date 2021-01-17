لا غالب ولا مغلوب في قمة "الريدز" و"الشياطين الحمر"

ساد التعادل السلبي نتيجة مباراة ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ".

ولم ينجح أي من اللاعبين في هز شباك المنافس في المباراة التي تألق فيها حارسا الفريقين، البرازيلي أليسون بيكر حامي عرين "الريدز"، والإسباني ديفيد دي خيا حارس "الشياطين الحمر".

The points are shared after a tight encounter at Anfield#LIVMUNpic.twitter.com/z1gpCCZXJF — Premier League (@premierleague) January 17, 2021

وبهذا التعادل، رفع مانشستر يونايتد رصيده في الصدارة إلى 37 نقطة متقدما بنقطتين عن أقرب ملاحقيه فريق ليستر سيتي (35 نقطة) الذي صعد لمركز الوصافة بفوزه على ساوثهامبتون بهدفين نظيفين أمس السبت.

لم يخسر #يونايتد في آخر 16 مباراة له خارج الأرض في @premierleague 👊 pic.twitter.com/z2A4PacuoI — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) January 17, 2021

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كما رفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT