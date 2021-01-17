بايرن ميونخ يعزز صدارته بثنائية في شباك فرايبورغ (فيديو)

حقق بايرن ميونخ فوزا صعبا وثمينا على ضيفه فرايبورغ بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل ثنائية الفريق البافاري كل من البولندي روبيرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر في الدقيقتين 7 و74 على الترتيب، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد نيلز بيترسن في الدقيقة الـ62 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع بايرن ميونخ رصيده في الصدارة إلى 36 نقطة مبتعدا بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه فريق لايبزيغ صاحب الـ32 نقطة.

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في المقابل، توقف رصيد فرايبورغ عند 23 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق "البوندسليغا".

المصدر: RT