زوجة راموس لها الكلمة العليا في مستقبله مع ريال مدريد

لا تزال مسألة تجديد عقد سيرخيو راموس من أهم القضايا في ريال مدريد، في ظل تعقيد المفاوضات التي لم تجد طريقها للحل حتى الآن.

وتعتبر زوجة قائد الفريق الملكي بيلار روبيو بلا شك أكبر داعم له، ورأيها مؤثر جدا في اتخاذ أي قرار في مسيرة راموس المهنية.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن موقف بيلار في تجديد المدافع مهم جدا للوصول إلى اتفاق بين اللاعب البالغ 34 عاما والنادي الأبيض.

من الممكن أن تغادر عائلة راموس في أقل من 6 أشهر بحثا عن مغامرة جديدة، إذ يرتبط المدافع مع النادي بعقد يصل لخط النهاية في يونيو المقبل، دون أن يجدد العقد المبرم مع الإدارة حتى الآن.

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وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن زوجة راموس المذيعة تجد في مدريد أفضل خيار لها ولعائلتها ولا تحبذ الانتقال إلى باريس أو ليفربول أو لندن أو لوس أنجلوس أو قطر.

وتأمل بيلار أن يحل زوجها خلافاته مع فلورنتينو بيريز لمواصلة خططه المستقبلية في مدريد.

وشددت "ديفنسا" على أن بيلار ستكون لها الكلمة العليا في التأثير على اللاعب للرضوخ لطلبات الإدارة الملكية كي ينتهي الأمر بتوقيعه على عقد جديد وتمديد إقامته في العاصمة الإسبانية.

المصدر: defensacentral