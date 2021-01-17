زوجة راموس لها الكلمة العليا في مستقبله مع ريال مدريد
لا تزال مسألة تجديد عقد سيرخيو راموس من أهم القضايا في ريال مدريد، في ظل تعقيد المفاوضات التي لم تجد طريقها للحل حتى الآن.
وتعتبر زوجة قائد الفريق الملكي بيلار روبيو بلا شك أكبر داعم له، ورأيها مؤثر جدا في اتخاذ أي قرار في مسيرة راموس المهنية.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن موقف بيلار في تجديد المدافع مهم جدا للوصول إلى اتفاق بين اللاعب البالغ 34 عاما والنادي الأبيض.
من الممكن أن تغادر عائلة راموس في أقل من 6 أشهر بحثا عن مغامرة جديدة، إذ يرتبط المدافع مع النادي بعقد يصل لخط النهاية في يونيو المقبل، دون أن يجدد العقد المبرم مع الإدارة حتى الآن.
Pilar Rubio se mete en la renovación de Ramos: no quiere que vaya a París ni a Londreshttps://t.co/MsUfc1n06a#RealMadrid#PilarRubio#SergioRamos#Renovación#París#Londrespic.twitter.com/qDEa9ECGKj— Defensacentral.com (@defcentral) January 16, 2021
وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن زوجة راموس المذيعة تجد في مدريد أفضل خيار لها ولعائلتها ولا تحبذ الانتقال إلى باريس أو ليفربول أو لندن أو لوس أنجلوس أو قطر.
وتأمل بيلار أن يحل زوجها خلافاته مع فلورنتينو بيريز لمواصلة خططه المستقبلية في مدريد.
وشددت "ديفنسا" على أن بيلار ستكون لها الكلمة العليا في التأثير على اللاعب للرضوخ لطلبات الإدارة الملكية كي ينتهي الأمر بتوقيعه على عقد جديد وتمديد إقامته في العاصمة الإسبانية.
المصدر: defensacentral