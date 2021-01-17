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لاعب ريال مدريد السابق يتولى أول فريق في مسيرته كمدرب

الرياضة

لاعب ريال مدريد السابق يتولى أول فريق في مسيرته كمدرب
AFP GABRIEL BOUYS
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تولى فرناندو جاجو لاعب وسط ريال مدريد وبوكا جونيورز السابق تدريب ألدوسيفي الأرجنتيني، السبت.

واعتزل جاجو لاعب منتخب الأرجنتين لعب كرة القدم على المستوى الاحترافي منذ شهرين بعد سلسلة من الإصابات وسيشغل منصبه الأول كمدرب.

وقضى جاجو البالغ 34 عاما فترات في مسيرته في روما وبلنسية وفيليز سارسفيلد، وشارك مع الأرجنتين في كأس العالم 2014، إلى جانب الظهور في ثلاث بطولات لكوبا أمريكا.

المصدر: "رويترز"

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