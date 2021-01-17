لاعب ريال مدريد السابق يتولى أول فريق في مسيرته كمدرب

تولى فرناندو جاجو لاعب وسط ريال مدريد وبوكا جونيورز السابق تدريب ألدوسيفي الأرجنتيني، السبت.

#Aldosivi - ¡Mirá quién llegó!



Confirmado: Fernando Gago asumirá como entrenador del #Tiburón y tendrá como ayudante de campo a Federico Insúa.



Por @laugrecco9https://t.co/kdb1yOcjoW — Vermouth Deportivo (@vermudeportivo) January 17, 2021

واعتزل جاجو لاعب منتخب الأرجنتين لعب كرة القدم على المستوى الاحترافي منذ شهرين بعد سلسلة من الإصابات وسيشغل منصبه الأول كمدرب.

وقضى جاجو البالغ 34 عاما فترات في مسيرته في روما وبلنسية وفيليز سارسفيلد، وشارك مع الأرجنتين في كأس العالم 2014، إلى جانب الظهور في ثلاث بطولات لكوبا أمريكا.

المصدر: "رويترز"