بعد إثارة التكهنات.. صلاح يحسم الجدل حول مستقبله مع ليفربول (فيديو)

تحدث النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول مرة أخرى عن مستقبله في النادي الإنجليزي بعد انتشار الكثير من التكهنات حول رغبته بمغادرة "أنفيلد" في الفترة الأخيرة.

في وقت سابق من هذا الموسم، دارت شائعات حول مستقبل اللاعب البالغ 28 عاما في ليفربول، بعد مقابلة أجراها مع صحيفة "آس" الإسبانية وألمح إلى إمكانية رحيله إلى أحد قطبي الليغا (ريال مدريد أو برشلونة).

تلى ذلك تصريحات صديق صلاح ولاعب المنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، في ديسمبر أن جناح ليفربول غير راض عن حياته في أنفيلد.

وأجرى صلاح حوارا مع قناة tv2 النرويجية، أوضح فيه موقفه من الاستمرار مع الريدز: "لا أعرف، إذا سألتني سأقول إنني أريد أن أبقى في ليفربول لأطول فترة ممكنة".

وتابع: "ولكن كما قلت من قبل، فإن الأمر في يد النادي، سأمنح دائما كل ما لدي بنسبة 100% حتى آخر لحظة لي في هذا النادي".

وأتم: "أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، أريد أن أمنح 100 % للأشخاص الذين يظهرون لي الحب طوال الوقت".

I morgen smeller det! Salah tror Liverpool vinner mot Manchester United, hva tror du?🔥 #2plpic.twitter.com/OvLGQ5UToj — TV 2 Sporten (@2sporten) January 16, 2021

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يعد صلاح أحد أهم لاعبي ليفربول منذ التوقيع مع النادي في يونيو 2017 ولا يختلف الأمر في هذا الموسم.

ويتصدر "الملك المصري" قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا في 16 مباراة.

ويعلق صلاح: "أنا سعيد طالما أن الفريق يفوز، فهذا هو أهم شيء. عندما أسجل يمكنني مساعدة الفريق وبعد ذلك أكون أكثر سعادة..(يضحك) عندما لا أسجل ولا يفوز الفريق فهو كابوس".

يذكر أن عقد اللاعب المصري الحالي مع الريدز سينتهي في عام 2023.

المصدر: tv2.no