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بالفيديو.. فأر يفاجئ لاعبة تنس في غرفتها بالفندق في أستراليا

الرياضة

بالفيديو.. فأر يفاجئ لاعبة تنس في غرفتها بالفندق في أستراليا
Reuters
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نشرت لاعبة كرة المضرب الكازاخية يوليا بوتينتسيفا فيديو عبر صفحتها في "تويتر" يوثق وجود فأر في الغرفة التي خصصها لها منظمو بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس.

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وأرفقت بوتينتسيفا البالغة 26 عاما والمصنفة الـ28 عالميا الفيديو بالقول: "أحاول تغيير غرفتي منذ ساعتين، ولم يأت أحد للمساعدة بسبب ظروف الحجر الصحي".

ومن المقرر أن تستضيف مدينة ملبورن بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب في الفترة بين 8 و21 فبراير المقبل.

المصدر: PutintsevaYulia/twitter

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