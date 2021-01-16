بالفيديو.. فأر يفاجئ لاعبة تنس في غرفتها بالفندق في أستراليا
Reuters
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نشرت لاعبة كرة المضرب الكازاخية يوليا بوتينتسيفا فيديو عبر صفحتها في "تويتر" يوثق وجود فأر في الغرفة التي خصصها لها منظمو بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس.
@wta@AustralianOpen@TennisAustralia— Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 16, 2021
وأرفقت بوتينتسيفا البالغة 26 عاما والمصنفة الـ28 عالميا الفيديو بالقول: "أحاول تغيير غرفتي منذ ساعتين، ولم يأت أحد للمساعدة بسبب ظروف الحجر الصحي".
ومن المقرر أن تستضيف مدينة ملبورن بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب في الفترة بين 8 و21 فبراير المقبل.
المصدر: PutintsevaYulia/twitter