بالفيديو.. فأر يفاجئ لاعبة تنس في غرفتها بالفندق في أستراليا

نشرت لاعبة كرة المضرب الكازاخية يوليا بوتينتسيفا فيديو عبر صفحتها في "تويتر" يوثق وجود فأر في الغرفة التي خصصها لها منظمو بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس.

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وأرفقت بوتينتسيفا البالغة 26 عاما والمصنفة الـ28 عالميا الفيديو بالقول: "أحاول تغيير غرفتي منذ ساعتين، ولم يأت أحد للمساعدة بسبب ظروف الحجر الصحي".

ومن المقرر أن تستضيف مدينة ملبورن بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب في الفترة بين 8 و21 فبراير المقبل.

المصدر: PutintsevaYulia/twitter