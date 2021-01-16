رسميا.. انضمام البرازيلي بابلو إلى لوكوموتيف موسكو

أعلن نادي لوكوموتيف الروسي لكرة القدم عن وصول المدافع البرازيلي بابلو ناسيمينتو كاسترو إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم السبت.

وسبق ذلك الإعلان عن توصل لوكوموتيف إلى اتفاق مع بوردو الفرنسي بشأن انتقال المدافع البالغ 29 عاما خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

وخضع بابلو لفحص طبي، وبعد ذلك وقع عقدا طويل الأمد مع النادي الروسي.

وسينضم اللاعب البرازيلي إلى بعثة النادي في معسكر تدريبي في ماربيا، إسبانيا. كما سيحمل بابلو الرقم 3 مع النادي، وقال المدافع البرازيلي: "أنا سعيد بالانضمام إلى لوكومتيف، بالنسبة لي هذا تحد جديد في مسيرتي".

⚡️The Brazilian defender Pablo successfully passed medical examination and just signed a contract with Lokomotiv!



💭"I will give my all, so that the club can fulfill its tasks and return to the positions that it deserves. Fans can be confident about it."https://t.co/tUiZ99lCZd — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) January 16, 2021

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وتابع: "سأكرس نفسي حتى يتمكن النادي من أداء مهامه والعودة إلى المراتب التي يستحقها. أريد التعرف على زملائي في الفريق في أقرب وقت ممكن وأبدأ التدريب".

ولعب بابلو هذا الموسم 13 مباراة مع بوردو وأحرز هدفا واحدا، ودافع بابلو قبل ذلك عن ألوان قميص عدة أندية برازيلية مثل سيارا وجريميو وأفاي وبونتي بريتو وكورينثيانز، وشارك مع منتخب بلاده مباراتين.

المصدر: "وكالة تاس"