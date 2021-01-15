بالفيديو.. صلاح يكشف حجم تواصله مع محرز وزياش والسومة

تحدث الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن العديد من الملفات في مقابلة مع شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وتطرق إلى حجم تواصله مع المحترفين العرب.

#الاهلي

محمد صلاح"اكثر من اتواصل معهم بين فتره واخره عمر السومة" pic.twitter.com/x9rwRyyLrp — عبدالعزيز 🇸🇦 (@zeznoh) January 15, 2021

وعند سؤاله عن تواصله مع النجوم العرب من غير المصريين، وبالذات في الدوري الإنجليزي وبالأخص الثنائي، الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي والمغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي، قال صلاح: "بصراحة لا يوجد تواصل شخصي معهما، ولكن عندما أقابل محرز في المباريات أتكلم معه. زياش لم أره حتى الآن لأنه انتقل حديثا إلى الدوري الإنجليزي، ولكن علاقتي بمحرز جيدة نتحدث قبل أو بعد كل مباراة نتواجه فيها".

وختم بالقول: "الذي علاقتي به جيدة في كرة القدم هو عمر السومة، نتواصل من وقت لآخر".

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المصدر: شبكة "بي إن سبورتس" القطرية