 
مباشر

بالفيديو.. صلاح يكشف حجم تواصله مع محرز وزياش والسومة

الرياضة

بالفيديو.. صلاح يكشف حجم تواصله مع محرز وزياش والسومة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pkej

تحدث الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن العديد من الملفات في مقابلة مع شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وتطرق إلى حجم تواصله مع المحترفين العرب.

وعند سؤاله عن تواصله مع النجوم العرب من غير المصريين، وبالذات في الدوري الإنجليزي وبالأخص الثنائي، الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي والمغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي، قال صلاح: "بصراحة لا يوجد تواصل شخصي معهما، ولكن عندما أقابل محرز في المباريات أتكلم معه. زياش لم أره حتى الآن لأنه انتقل حديثا إلى الدوري الإنجليزي، ولكن علاقتي بمحرز جيدة نتحدث قبل أو بعد كل مباراة نتواجه فيها".

وختم بالقول: "الذي علاقتي به جيدة في كرة القدم هو عمر السومة، نتواصل من وقت لآخر".

إقرأ المزيد
في مقابلة تلفزيونية.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب
في مقابلة تلفزيونية.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

المصدر: شبكة "بي إن سبورتس" القطرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا