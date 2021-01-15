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إصابة مدرب باريس سان جيرمان بفيروس كورونا

الرياضة

إصابة مدرب باريس سان جيرمان بفيروس كورونا
AFP Denis Charlet
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم الجمعة إصابة مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو البالغ 48 عاما بفيروس كورونا المستجد.

وأشار النادي الباريسي في بيانه إلى أن بوكيتينو بصدد تنفيذ البروتوكول الصحي للعزل الطبي للتعافي من الفيروس.

وأوضح البيان أن المدربين المساعدين خيسوس بيريز وميغيل داجوستينو، سيقودان الفريق في مباراته ضد مضيفه أنجيه ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدور الفرنسي غدا السبت.

يذكر أن بوكيتينو، الذي تولى المسؤولية في وقت سابق هذا الشهر خلفا للمدرب الألماني توماس توخيل، حقق أول ألقابه في ثالث مباراة فقط مع سان جيرمان بفوزه بكأس السوبر الفرنسية على حساب أولمبيك مارسيليا بنتيجة 2-1 أمس الأول.

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المصدر: en.psg.fr

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