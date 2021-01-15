إصابة مدرب باريس سان جيرمان بفيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم الجمعة إصابة مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو البالغ 48 عاما بفيروس كورونا المستجد.

وأشار النادي الباريسي في بيانه إلى أن بوكيتينو بصدد تنفيذ البروتوكول الصحي للعزل الطبي للتعافي من الفيروس.

وأوضح البيان أن المدربين المساعدين خيسوس بيريز وميغيل داجوستينو، سيقودان الفريق في مباراته ضد مضيفه أنجيه ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدور الفرنسي غدا السبت.

Paris Saint-Germain coach Mauricio Pochettino has tested positive for COVID-19.



He will therefore enter isolation and is subject to the appropriate health protocols.



His assistants Jesus Perez and Miguel D’Agostino, will take over for tomorrow's match in Angers — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 15, 2021

يذكر أن بوكيتينو، الذي تولى المسؤولية في وقت سابق هذا الشهر خلفا للمدرب الألماني توماس توخيل، حقق أول ألقابه في ثالث مباراة فقط مع سان جيرمان بفوزه بكأس السوبر الفرنسية على حساب أولمبيك مارسيليا بنتيجة 2-1 أمس الأول.

BREAKING: Mauricio Pochettino has tested positive for coronavirus, Paris Saint-Germain have announced. — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 15, 2021

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المصدر: en.psg.fr