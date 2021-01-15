منع دزيوبا مهاجم زينيت من السفر مع فريقه إلى دبي
AFP OLGA MALTSEVA
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لن يسافر المهاجم الروسي أرتيم دزيوبا مع لاعبي زينيت سان بطرسبورغ إلى المعسكر التدريبي للفريق المقرر في الإمارات بسبب إيجابية اختبار فيروس كورونا الإيجابي، وفقا لتقارير إعلامية .
وذكرت وكالة "نوفستي" أن جميع لاعبي ومدربي زينيت، اجتازوا الاختبارات الطبية قبل مغادرتهم إلى المعسكر التدريبي الأول، والذي سيستمر من 15 إلى 27 يناير في دبي.
ويتصدر زينيت ترتيب الدوري الروسي الممتاز برصيد 41 نقطة، بعد 19 جولة.
المصدر: "نوفستي"