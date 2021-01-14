بيلباو يقصي ريال مدريد عن السوبر الإسباني ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي (فيديو)

تأهل أتلتيك بيلباو إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بعد تغلبه على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة.

ويدين بيلباو بالفضل في الفوز لنجمه راؤول غارسيا الذي سجل هدفي الفريق الباسكي في الدقيقتين 18 و38، فيما سجل هدف ريال مدريد الوحيد الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الـ73 من عمر اللقاء.

كاس السوبر الاسباني | ريال مدريد 0 × 1 اتليتك بلباو | هدف اول بلباو غارسيا HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/A9GBa8hrxx — G o l a s (@805Rudy) January 14, 2021

كاس السوبر الاسباني | ريال مدريد 0 × 2 اتليتك بلباو | هدف الثاني بلباو 😱😱😱 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/6Qc07Y5yoo — G o l a s (@805Rudy) January 14, 2021

كاس السوبر الاسباني | ريال مدريد 1 × 2 اتليتك بلباو | هدف اول ريال مدريد بنزيما 👏🏻👏🏻👏🏻 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/LZ2NL51rm1 — G o l a s (@805Rudy) January 14, 2021

وبهذا الفوز، ضرب أتلتيك بيلباو موعدا مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني المقرر إقامته الأحد المقبل.

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يذكر أن برشلونة حجز بطاقة النهائي الأولى أمس الأربعاء بتغلبه على ريال سوسيداد بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

المصدر: RT