بيلباو يقصي ريال مدريد عن السوبر الإسباني ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي (فيديو)
تأهل أتلتيك بيلباو إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بعد تغلبه على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة.
ويدين بيلباو بالفضل في الفوز لنجمه راؤول غارسيا الذي سجل هدفي الفريق الباسكي في الدقيقتين 18 و38، فيما سجل هدف ريال مدريد الوحيد الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الـ73 من عمر اللقاء.
كاس السوبر الاسباني | ريال مدريد 0 × 1 اتليتك بلباو | هدف اول بلباو غارسيا HD— G o l a s (@805Rudy) January 14, 2021
Via : @if24hd_pic.twitter.com/A9GBa8hrxx
كاس السوبر الاسباني | ريال مدريد 0 × 2 اتليتك بلباو | هدف الثاني بلباو 😱😱😱 HD— G o l a s (@805Rudy) January 14, 2021
Via : @if24hd_pic.twitter.com/6Qc07Y5yoo
كاس السوبر الاسباني | ريال مدريد 1 × 2 اتليتك بلباو | هدف اول ريال مدريد بنزيما 👏🏻👏🏻👏🏻 HD— G o l a s (@805Rudy) January 14, 2021
Via : @if24hd_pic.twitter.com/LZ2NL51rm1
وبهذا الفوز، ضرب أتلتيك بيلباو موعدا مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني المقرر إقامته الأحد المقبل.
FULL-TIME I Athletic have defeated Real Madrid. The Lions will play in this Sunday's #Supercopa final against @FCBarcelona.— Athletic Club (@Athletic_en) January 14, 2021
𝗕𝗜𝗭𝗜 𝗔𝗠𝗘𝗧𝗦𝗔!!#RealMadridAthletic#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/K1tnAn8jX3
يذكر أن برشلونة حجز بطاقة النهائي الأولى أمس الأربعاء بتغلبه على ريال سوسيداد بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.
المصدر: RT