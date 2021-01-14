بعد 10 أيام على نهايتها.. اتحاد الكرة السوري يحسم نتيجة مباراة جبلة وحرجلة

بإقرار خسارة نادي جبلة، وفرض عقوبات عليه، حسم اتحاد كرة القدم السوري نتيجة المباراة التي جرت قبل أكثر من 10 أيام بين ناديي جبلة وحرجلة، وتوقفت بسبب الاعتداء على الحكم بالضرب.

وبعد جدل استمر طيلة الأيام الماضية، قرر اتحاد كرة القدم اعتبار نادي جبلة خاسرا بنتيجة 3 مقابل صفر، كما قرر فرض غرامة بحقه بقيمة مليون ليرة، إضافة إلى نقل مباراتين رسميتين له خارج أرضه.

وكانت الساحة الرياضية السورية بانتظار القرار النهائي لاتحاد الكرة، وسط جدل حول هوية المشجع الذي اقتحم الملعب واعتدى على حكم الساحة محمد العبد الله بالضرب، وذلك بعد هدف التعادل الذي سجله نادي جبلة، قبل أن تتدخل قوات حفظ النظام وتقتاد المشجع المعتدي خارجا، والإعلان عن إنهاء المبارة في الدقيقة 74 منها.

وجرت المباراة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السوري لكرة القدم.

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كذلك قرر الاتحاد تغريم نادي الكرامة بمبلغ مليون ليرة، بسبب الشتم الجماعي للحكم، وقيام الجمهور برمي أرض الملعب بالزجاجات الفارغة.

المصدر: RT