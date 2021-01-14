كورونا يتسبب بتأجيل مواجهة أستون فيلا وإيفرتون في "البريميرليغ"

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان رسمي اليوم الخميس، أن مباراة أستون فيلا على أرضه أمام إيفرتون الأحد المقبل تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوف أستون فيلا.

وجاء في بيان رابطة "البريميرليغ": "بعد تأجيل مباراة فيلا ضد توتنهام هوتسبير، التي كان من المقرر إقامتها الليلة الماضية، ما زال عدد كبير من اللاعبين وأفراد الجهاز الفني في العزل".

Aston Villa’s home match against Everton FC, scheduled to be played on Sunday 17 January at 12pm GMT, has been postponed by the Premier League Board



Full statement: https://t.co/T0Xgico4fRpic.twitter.com/vMZZc34P77 — Premier League (@premierleague) January 14, 2021

وأضاف البيان: "نتيجة لذلك، وافق مجلس رابطة الدوري الممتاز على طلب أستون فيلا بتأجيل مباراته يوم الأحد".

من جهة ثانية، ذكر البيان أن مباراة أستون فيلا وضيفه نيوكاسل يونايتد المؤجلة منذ الـ4 من ديسمبر الماضي ستقام في الـ23 من يناير الجاري.

📆 A new date has been set for #NUFC's postponed fixture against Aston Villa.



The game will now take place on Saturday, 23 January with kick-off at 8pm. It will also be broadcast live on Sky Sports. — Newcastle United FC (@NUFC) January 14, 2021

إقرأ المزيد

ويخضع كل لاعبي الفريق الأول في أستون فيلا وأفراد الجهاز الفني للعزل منذ الأسبوع الماضي عقب اكتشاف 14 حالة إيجابية لفيروس كورونا في النادي.

وكان من المقرر أن يستضيف أستون فيلا فريق توتنهام هوتسبير أمس الأربعاء لكن المباراة تأجلت، وأقيمت بدلا منها مواجهة توتنهام أمام فولهام والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

المصدر: premierleague.com