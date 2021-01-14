عالم سباقات الخيل والفروسية يودع الفارس الذي ترجل الأمير السعودي خالد آل سعود

فقد عالم الفروسية وسباقات الخيول، الأمير خالد بن عبد الله آل سعود، عن عمر ناهز 83 عاما، وأعلنت الوفاة رسميا الأربعاء من قبل وكالة الأنباء السعودية.

ويعد الأمير خالد أحد أبرز ملاك ومربي الخيول المهجنة في العصر الحديث، خاصة في أوروبا وأمريكا، ومالك علامة "جدمونت" العالمية التي انتجت مزارعها فحول بحجم الأسطورة الغير مهزوم "فرانكل"، والجواد الراحل "أورغيت" الفائز بكأس دبي العالمي في نسخة عام 2017.

ولد الأمير خالد في مدينة الطائف عام 1937، ووالدته هي الأميرة نورة بنت فهد آل مهنا أبا الخيل، وكان واحدا من نحو 20 أخا وأختا في عائلته.

ودخل الراحل عالم السباقات العام 1977 وحقق فوزه الأول في السباقات الكلاسيكية عن طريق "نون فاكت" الذي أهداه أول لقب كلاسيكي في سباق ألفي غينيز الإنجليزي في العام 1980.

ليصبح بالتالي أول مالك من الشرق الأوسط يحقق الفوز في سباق كلاسيكي بريطاني.

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ونال الراحل عددا من الجوائز العالمية أبرزها الجائزة العليا للعطاء الدؤوب خلال النسخة الأولى من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل.

وحصل على 17 جائزة إكليبس التقديرية في الولايات المتحدة، تقديرا لأدائه كبطل للملاك في أمريكا في الأعوام 1992، 2003، 2016، 2017.

ونال لقب أفضل المربين خمس مرات في 1995، 2001، 2002، 2003، و2009، وفي بريطانيا حصل الأمير خالد على بطولة الملاك في 2003، و2010 و2011.

المصدر: "وكالات"