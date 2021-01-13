محيط استاد القاهرة يشهد انتشارا أمنيا قبل افتتاح مونديال اليد

يشهد محيط استاد القاهرة الدولي انتشارا مكثفا لقوات الأمن، استعدادا لانطلاق بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في الفترة 13- 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا.

وتنطلق فعاليات المونديال بنسخته 27 اليوم بمباراة افتتاحية تجمع منتخب مصر ومنتخب تشيلي، ويسبقها حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء، ومسؤولي الاتحاد الدولي لكرة اليد.

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وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة بأن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كل في موقعه لأداء المهام المطلوبة في إطار السعي نحو الخروج بيوم افتتاح المونديال في أفضل صورة كانطلاقة قوية يعقبها التنظيم المتميز والمعتاد على كافة المستويات للبطولة الأكبر على مستوى العالم في كرة اليد.



وجددت اللجنة تأكيدها على الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة تفاديا للإصابة بفيروس كورونا من خلال إتباع نموذج الفقاعة الطبية الذي تقدمه مصر كمنهج علمي لاتباعه في البطولات الدولية المقبلة.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة اليد IHF أعلن أمس الثلاثاء انسحاب منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية والتشيك من البطولة بعد ظهور عدة حالات مصابة بفيروس كورونا بين لاعبي المنتخبين.

أحمد الأشقر

المصدر:RT