انسحاب متصدر الدراجات النارية كورنيخو بعد تعرضه لحادث في رالي داكار

اضطر التشيلي خوسيه إغناسيو كورنيخو فلوريمو، متصدر فئة الدراجات النارية، إلى الانسحاب من رالي دكار الصحراوي، الأربعاء، بين نيوم والعلا نتيجة تعرضه لحادث سقوط، بحسب ما أعلن المنظمون.

ووقع دراج هوندا البالغ 26 عاما، والملقب "ناتشو" بعد 252 كلم على انطلاق المرحلة الخاصة العاشرة، لكنه نجح باكمالها ليصل بفارق 17:42 دقيقة عن زميله المتصدر الأمريكي، ريكي برايبيك.

❌ @nachocornejo11 abandons the Dakar.



After crashing at km152, the Chilean continued and finished the SS but he was not feeling well. He's going to be examined by the medical team and has decided to abandon the race. 🚑#Dakar2021pic.twitter.com/Jh2c6jM9Sm — DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2021

وبفوزه بالمرحلة، أشعل حامل اللقب برايبيك الصراع على الصدارة مع زميله الآخر المتصدر الجديد الأرجنتيني، كيفن بينافيديس، إذ يتخلف عنه بفارق 51 ثانية فقط، قبل يومين من خط الوصول في جدة بالسعودية.

فيما تراجع كورنيخو إلى المركز الثالث في الترتيب العام، بفارق 1:07 دقيقة، وقرر الانسحاب بعد خضوعه لفحوص طبية.

وتصدر كورنيخو فئة الدراجات منذ الأحد بعد إحرازه لقب المرحلة الثامنة.

المصدر: "أ ف ب"