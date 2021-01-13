بالفيديو.. ركلات الترجيح تبتسم لميلان في كأس إيطاليا

احتاج ميلان إلى ركلات الترجيح ليجدد تفوقه للمرة الثانية على ضيفه تورينو 5-4 (الوقتان الأصلي والإضافي 0-0) وهذه المرة ليتأهل إلى الدور ربع النهائي في كأس إيطاليا لكرة القدم.

وكان ميلان تغلب على تورينو 2-0 السبت الماضي على ملعب سان سيرو في ميلانو في المرحلة الـ17 من الدوري.

وشهدت المباراة مشاركة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي لعب شوطا كاملا، وعودة الأرجنتيني ماتيو موساتشيو أساسيا مع ميلان للمرة الأولى منذ مشاركته كبديل في فبراير الماضي أمام فيورنتينا، بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمت التأهل لصالح ميلان.

وشهدت الدقيقة 72 طرد جانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان، وذلك خلال جلوسه على مقاعد البدلاء لاحتجاجه على عدم احتساب ضربة جزاء لصالح فريقه.

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ويعيش ميلان أقوى فتراته مع مدربه ستيفانو بيولي، حيث يتصدر ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بعدما فاز في 12 مباراة وتعادل في 4 وخسر في لقاء وحيد أمام يوفنتوس البطل في السنوات التسع الأخيرة.

وتتواصل مباريات ثمن النهائي الأربعاء بثلاث مواجهات بين إنتر وفيورنتينا، ونابولي وإمبولي، ويوفنتوس أمام جنوى.

ويحمل يوفنتوس، بطل الدوري في آخر تسعة مواسم، الرقم القياسي بعدد مرات إحراز لقب الكأس (13 مرة)، متقدما على روما (9)، انتر ولاتسيو (7)، فيورنتينا ونابولي (6)، تورينو وميلان (5).

وتقام مباريات ربع النهائي في 27 يناير الجاري، ونصف النهائي (ذهاب واياب) في 3 و10 فبراير، فيما يتبارز المتأهلان الى النهائي على اللقب في 19 مايو.

المصدر: "أ ف ب"