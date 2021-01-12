ديبورتيفو ألافيس يعين أبيلاردو مدربا للفريق بعد إقالة ماتشين

أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس عن تعيين أبيلاردو فرنانديز مدربا للفريق لتحسين فرصه في تجنب الهبوط من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" بعد إقالة بابلو ماتشين اليوم الثلاثاء.

وقال ألافيس إن أبيلاردو سيتولى القيادة حتى نهاية الموسم بعد أن أعلن النادي في وقت سابق اليوم إقالة ماتشين عقب الخسارة أمام قادش بنتيجة 3-1 أمس الاثنين ليصبح بالمركز الـ16 بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

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وسبق لأبيلاردو قيادة ألافيس عندما استلم تدريبه في ديسمبر عام 2017 للخروج من منطقة الهبوط وإنهاء الموسم في المركز الـ14.

وفي الموسم التالي قاد ألافيس لتحقيق المركز الـ11 قبل رحيله.

وكانت تجربته الأخيرة مع إسبانيول وأقيل في يونيو الماضي بعد أن واجه خطر الهبوط.

المصدر: رويترز