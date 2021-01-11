ميلان يعير البرازيلي دوارتي لفريق باشاك شهير التركي

أعلن نادي ميلان الإيطالي في بيان رسمي يوم الاثنين، انتقال مدافعه البرازيلي ليو دوارتي البالغ 24 عاما إلى باشاك شهير التركي على سبيل الإعارة ضمن فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال "الروسونيري" في بيانه: "توصل ميلان وإسطنبول باشاك شهير إلى اتفاق، بشأن إعارة ليوناردو كامبوس دوارتي. سينضم اللاعب لباشاك شهير حتى 30 يونيو 2022 مع خيار الشراء بشكل نهائي".

توصل اي سي ميلان وأسطنبول باشاكشهير إلى إتفاق بشأن انتقال اللاعب لياو دوارتي على سبيل الإعارة. سيلعب لياو مع نادي أسطنبول حتى 30 يونيو، 2022 مؤقتا مع أحقية الشراء من النادي التركي. #ميلان_دائمًاpic.twitter.com/lxuZdagcFj — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) January 11, 2021

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ولعب دوراتي 9 مباريات فقط بقميص ميلان منذ انضمامه إلى النادي الإيطالي العريق قادما من فلامينغو البرازيلي صيف 2019، 6 منها في الموسم الماضي و3 في الموسم الجاري.

المصدر: acmilan.com