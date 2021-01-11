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ميلان يعير البرازيلي دوارتي لفريق باشاك شهير التركي

الرياضة

ميلان يعير البرازيلي دوارتي لفريق باشاك شهير التركي
Globallookpress Spada/Lapresse
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أعلن نادي ميلان الإيطالي في بيان رسمي يوم الاثنين، انتقال مدافعه البرازيلي ليو دوارتي البالغ 24 عاما إلى باشاك شهير التركي على سبيل الإعارة ضمن فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال "الروسونيري" في بيانه: "توصل ميلان وإسطنبول باشاك شهير إلى اتفاق، بشأن إعارة ليوناردو كامبوس دوارتي. سينضم اللاعب لباشاك شهير حتى 30 يونيو 2022 مع خيار الشراء بشكل نهائي".

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ولعب دوراتي 9 مباريات فقط بقميص ميلان منذ انضمامه إلى النادي الإيطالي العريق قادما من فلامينغو البرازيلي صيف 2019، 6 منها في الموسم الماضي و3 في الموسم الجاري.

المصدر: acmilan.com

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