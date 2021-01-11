الرجاء المغربي يقصي الإسماعيلي المصري ويبلغ نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (فيديو)
تأهل الرجاء الرياضي المغربي إلى نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بفوزه على الإسماعيلي المصري 3-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين في إياب نصف نهائي المسابقة.
وتناوب على تسجيل ثلاثية الرجاء كل من محسن متولي من ركلة جزاء والكونغولي بين مالانغو ومحمود بنحليب في الدقائق 61 و66 و86 على الترتيب.
كاس محمد السادس لاندية الابطال العرب : الرجاء المغربي 1 - 0 الاسماعيلي المصري | هدف محسن متولي— كأس محمد السادس للأندية الأبطال العرب (@ArbGol) January 11, 2021
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كاس محمد السادس لاندية الابطال العرب : الرجاء المغربي 2 - 0 الاسماعيلي المصري | هدف بن مالينغو— كأس محمد السادس للأندية الأبطال العرب (@ArbGol) January 11, 2021
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كاس محمد السادس لاندية الابطال العرب : الرجاء المغربي 3 - 0 الاسماعيلي المصري | هدف سفيان رحيمي— كأس محمد السادس للأندية الأبطال العرب (@ArbGol) January 11, 2021
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يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الإسماعيلي بهدف دون رد.
من مدينة #مراكش |— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) January 11, 2021
📸 فرحة الهدف..
🕗 الشوط الثاني لمباراة فريقي #الرجاء_المغربي : 1
- محسن متولي (60) من ركلة جزاء. #الاسماعيلي_المصري : 0#نصف_النهائي#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطالpic.twitter.com/WpLjdCxR6q
من مدينة #مراكش |— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) January 11, 2021
📸 صور الهدف..
🕗 الشوط الثاني لمباراة فريقي #الرجاء_المغربي : 2
- محسن متولي (60) من ركلة جزاء.
- بن مالينغو (67)#الاسماعيلي_المصري : 0#نصف_النهائي#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطالpic.twitter.com/42Lp0O0QqF
وسيواجه الرجاء في نهائي المسابقة فريق اتحاد جدة السعودي الذي حجز البطاقة الأولى للمباراة النهائية الأسبوع الماضي على حساب مواطنه الشباب.
المصدر: RT