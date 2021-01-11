الرجاء المغربي يقصي الإسماعيلي المصري ويبلغ نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (فيديو)

تأهل الرجاء الرياضي المغربي إلى نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بفوزه على الإسماعيلي المصري 3-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين في إياب نصف نهائي المسابقة.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الرجاء كل من محسن متولي من ركلة جزاء والكونغولي بين مالانغو ومحمود بنحليب في الدقائق 61 و66 و86 على الترتيب.

كاس محمد السادس لاندية الابطال العرب : الرجاء المغربي 1 - 0 الاسماعيلي المصري | هدف محسن متولي



pic.twitter.com/OXO13GUYuj — كأس محمد السادس للأندية الأبطال العرب (@ArbGol) January 11, 2021

كاس محمد السادس لاندية الابطال العرب : الرجاء المغربي 2 - 0 الاسماعيلي المصري | هدف بن مالينغو



pic.twitter.com/q5kDII1gMJ — كأس محمد السادس للأندية الأبطال العرب (@ArbGol) January 11, 2021

كاس محمد السادس لاندية الابطال العرب : الرجاء المغربي 3 - 0 الاسماعيلي المصري | هدف سفيان رحيمي



pic.twitter.com/HN0swyZ3Sv — كأس محمد السادس للأندية الأبطال العرب (@ArbGol) January 11, 2021

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الإسماعيلي بهدف دون رد.

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وسيواجه الرجاء في نهائي المسابقة فريق اتحاد جدة السعودي الذي حجز البطاقة الأولى للمباراة النهائية الأسبوع الماضي على حساب مواطنه الشباب.

المصدر: RT