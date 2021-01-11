يوفنتوس يكشف عن حجم إصابة ديبالا ومدة غيابه
Globallookpress Lm/Claudio Benedetto
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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان رسمي اليوم الاثنين حجم الإصابة التي تعرض لها نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا خلال المباراة التي تغلب فيها الفريق على ساسولو بنتيجة 3-1 أمس الأحد.
وجاء في بيان "السيدة العجوز": "خضع باولو ديبالا صباح اليوم إلى فحوصات في المركز الطبي أظهرت إصابة منخفضة الدرجة في الرباط الجانبي الأنسي للركبة اليسرى، وسيحتاج لفترة تتراوح بين 15 و20 يوما للتعافي".
💪 Getting up for the Cup!— JuventusFC (@juventusfcen) January 11, 2021
🔔 Updates on @PauDybala_JR, @WMckennie & @federicochiesa.
وبالتالي سيغيب ديبالا عن لقاء القمة عندما يحل يوفنتوس ضيفا على إنتر ميلان ضمن الجولة الـ18 من "الكالتشيو" يوم الأحد المقبل.
المصدر: juventus.com