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يوفنتوس يكشف عن حجم إصابة ديبالا ومدة غيابه

الرياضة

يوفنتوس يكشف عن حجم إصابة ديبالا ومدة غيابه
Globallookpress Lm/Claudio Benedetto
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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان رسمي اليوم الاثنين حجم الإصابة التي تعرض لها نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا خلال المباراة التي تغلب فيها الفريق على ساسولو بنتيجة 3-1 أمس الأحد.

وجاء في بيان "السيدة العجوز": "خضع باولو ديبالا صباح اليوم إلى فحوصات في المركز الطبي أظهرت إصابة منخفضة الدرجة في الرباط الجانبي الأنسي للركبة اليسرى، وسيحتاج لفترة تتراوح بين 15 و20 يوما للتعافي".

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وبالتالي سيغيب ديبالا عن لقاء القمة عندما يحل يوفنتوس ضيفا على إنتر ميلان ضمن الجولة الـ18 من "الكالتشيو" يوم الأحد المقبل.

المصدر: juventus.com

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