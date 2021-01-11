كورونا يتسبب بتأجيل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين، تأجيل مباراة أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير التي كانت مقررة بعد غد الأربعاء ضمن الجولة الـ18 من "البريميرليغ".

وذكر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، أنه تم تأجيل المباراة بسبب إصابة عدد من اللاعبين والموظفين في صفوف أستون فيلا.

وذكر موقع "البريميرليغ" في بيان رسمي: "لم يكن هناك أي خيار سوى إعادة جدولة المباراة لتقام في وقت آخر، خاصة وأن الأولوية تذهب لصحة اللاعبين والموظفين".

Aston Villa’s match against @SpursOfficial, due to be played at Villa Park on Wednesday 13 January, has been rescheduled following a decision by the Premier League Board



Full statement: https://t.co/wFj1It79ia#PL#AVLTOTpic.twitter.com/4Mr2HiTchJ — Premier League (@premierleague) January 11, 2021

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وتابع البيان: "نتيجة لإعادة جدولة المباراة، سيلعب توتنهام مباراته المؤجلة أمام فولهام من يوم 30 ديسمبر ضمن الجولة الـ16، في موعد مباراته أمام أستون فيلا، لتقام المباراة الأربعاء المقبل".

المصدر: premierleague.com