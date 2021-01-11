أول تعليق لرونالدو بعد تصدره هدافي تاريخ كرة القدم (فيديو)

حقق البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، إنجازا استثنائيا أمس الأحد، باعتلائه صدارة هدافي تاريخ كرة القدم.

وتصدر رونالدو قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الساحرة المستديرة، مناصفة مع النمساوي-التشيكي جوزيف بيكان، برصيد 759 هدفا لكل منهما.

وعقب انتهاء المواجهة بفوز فريقه أمام ضيفه ساسولو (3-1) في اللقاء الذي جمعهما، الأحد، ضمن الجولة الـ17 من "الكالتشيو"، نشر رونالدو عبر حسابه على "إنستغرام" صورة له من المباراة، وعلق عليها :"ثلاث نقاط أخرى مهمة للغاية ! سعيد بأنه كانت لي مساهمة في ذلك".

وسجل رونالدو البالغ 35 عاما الهدف الثالث لفريق يوفنتوس في مرمى ضيفه ساسولو، معززا صدارته لقائمة هدافي الدوري، برصيد 15 هدفا (ولدى فريقه مباراة مؤجلة ضد نابولي)، مبتعدا بفارق 3 أهداف عن وصيفه البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان.

Goooooaaaalll de Cristiano Ronaldo

Boss gets his ball into the net

Man of the match winner

Crucial Three points

Step by step pic.twitter.com/qap8Enm1hw — Muhammad Zaryab (@ZaibiCR7) January 10, 2021

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وأحرز كريستيانو 759 هدفا خلال 1034 مباراة خاضها حتى الآن في مسيرته الاحترافية، منها 657 هدفا بقميص الأندية التي لعب لها، وهي: سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، إضافة إلى 102 هدف بقميص منتخب البرتغال.

المصدر: instagram\cristiano