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الكشف عن التشخيص المبدئي لمصابي يوفنتوس بعد مواجهة ساسوولو

الرياضة

الكشف عن التشخيص المبدئي لمصابي يوفنتوس بعد مواجهة ساسوولو
AFP MARCO BERTORELLO
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خسر يوفنتوس الإيطالي خدمات مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا ولاعب الوسط الأميركي ويستون ماكيني، اللذين خرجا مصابين في المباراة أمام ساسوولو، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري، الأحد.

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وخرج ماكيني بعد 18 دقيقة من بداية المباراة في تورينو، واستبدل بالويلزي آرون رامسي الذي سجل هدفا في المباراة، فيما غادر ديبالا الملعب قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، بعد تلقي العلاج إثر إصابة في ركبته اليسرى، ودخل بدلا منه السويدي ديان كولوسيفسكي.

ووفقا لشبكة سكاي سبورت فإن مكيني تعرض لإصابة عضلية، بينما تعرض ديبالا لالتواء بسيط في الركبة.

وذكرت الشبكة أن ثنائي اليوفي سيخضعان للفحص الطبي الاثنين للتعرف على حالتهما الطبية، وتحديد العلاج المناسب لكل منهما، وفترة الغياب المتوقعة.

ويفتقد بطل الدوري أصلا لخدمات لاعبيه البرازيلي أليكس ساندرو والكولومبي خوان كوادرادو والهولندي ماتيس دي ليخت، لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: "أ ف ب"

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