مرشح لرئاسة اتحاد الكرة الفرنسي يتعهد بإعادة كريم بنزيما للمنتخب

صرح ميشيل مولان أحد أبرز المرشحين لرئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، خلفا لنويل لوجريت، بأنه سيعيد مواطنه كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد إلى صفوف منتخب "الديوك" من جديد.

وتم استبعاد كريم بنزيما عن منتخب فرنسا خلال معسكر "الديوك" عام 2015، بعد تورطه بقضية ابتزاز زميله ماثيو فالبوينا، بشريط جنسي، التي ما زال يجري التحقيق فيها حتى الآن.

وأعطى ميشيل مولان الأمل مجددا لكريم بنزيما بإمكانية عودته إلى صفوف منتخب فرنسا في حال نجح في الانتخابات، مشيرا إلى أن مهاجم ريال مدريد يستحق التواجد في صفوف المنتخب الوطني لأنه من أفضل مهاجمي العالم.

وقال ميشيل مولان في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "فيما يتعلق بكريم بنزيما، ديشان (مدرب المنتخب) موظف في الاتحاد الفرنسي، إذا كان من الضروري أن أقول له يجب أن يلعب بنزيما، فسوف يلعب، سأفرض عليه ضم بنزيما إلى منتخب فرنسا".

كما انتقد ميشيل مولان طريقة تصرف نويل لوجريت في قضية كريم بنزيما، فهو يرى أن استبعاده من المنتخب لم يكن قرارا صحيحا، وأوضح أيضا أن اللاعب بريء من قضية ماثيو فالبوينا حتى يتم إثبات عكس ذلك.

وسيخضع بنزيما (33 عاما) للمحاكمة الجنائية بتهمة التواطؤ بمحاولة الابتزاز بشريط جنسي، عام 2015 لزميله السابق في منتخب فرنسا لكرة القدم، ماثيو فالبوينا، بحسب ما أفاد مكتب المدعي العام في فرساي، يوم الخميس الماضي.

المصدر: وكالات