لاعب عربي يتقدم على رونالدو ولاعبي الدوري الإيطالي في قائمة "أغلى لاعبي العالم"

تصدر المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لنادي إنتر ميلان، ترتيب لاعبي الدوري الإيطالي، في قائمة لأغلى لاعبي كرة القدم في العالم حاليا، وفقا لللمركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES".

وتقدر القيمة السوقية لأشرف حكيمي حاليا بـ113.7 مليون يورو، ويحتل المرتبة الـ16 في التصنيف العالمي، ولكنه الأغلى في الدوري الإيطالي، والثاني بين لاعبي العرب بعد النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الثاني عشر عالميا برصيد 134 مليون يورو.

ويلي حكيمي في المركز الثاني زميله في إنتر ميلان، المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، برصيد 105.5 مليون يورو.

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ووفقا لهذه الدراسة فقد، تراجعت القيمة السوقية بشكل كبير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، بالرغم من تألقه مع فريقيه، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي حاليا برصيد 14 هدفا.

ولم يدخل النجم البرتغالي حتى في نادي الـ100، فقد اكتفى بالمركز الـ131، برصيد 47 مليون يورو فقط.

ويعود سبب تراجع القيمة السوقية لرونالدو إلى تقدمه في السن واقتراب مدة انتهاء عقده، حيث اقترب البرتغالي من سن الـ36 وينتهي عقده مع يوفنتوس في يونيو 2022.

في حين، تصدر القائمة، الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، بقيمة سوقية بلغت 165.6 مليون يورو.

واحتل المركز الثاني، النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند، الفائز بجائزة "الفتى الذهبي - Golden Boy"، بقيمة سوقية وصلت إلى 152 مليون يورو، وتلاه الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد، الظهير الأيمن لفريق ليفربول، الذي تقدر قيمته حاليا بـ151.6 مليون يورو.

وفي ما يلي ترتيب أفضل لاعبي الدوري الإيطالي في قائمة أغلى 100 لاعب في العالم وفقا للمركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES":

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المصدر: "football-observatory"