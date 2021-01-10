بالفيديو.. هل تغاضى الحكم والـ"VAR" عن ضربة جزاء لريال مدريد أمام أوساسونا؟

أكدت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن ريال مدريد "تعرض لظلم تحكيمي"، خلال مباراته أمام مضيفه أوساسونا (0-0)، أمس السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضحت شبكة "ديفنسا سنترال"، في تقرير لها اليوم الأحد، أن البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد، تعرض للشد من قبل أحد مدافعي أوساسونا داخل منطقة الجزاء، واستحق الحصول على ركلة جزاء.

pic.twitter.com/0J5uf3xuVR — El Ojo del VAR Media (@mediavar_03) January 9, 2021

وأشارت الشبكة إلى أن اللقطة لم تظهر في الإعادة التلفزيونية، كما أن مسؤولي تقنية الفيديو "VAR" تغاضوا عن تنبيه حكم الساحة بوجود خطأ داخل منطقة جزاء أوساسونا.

El VAR vuelve a hacer de las suyas y se traga un penalti clarísimo a Casemiro al final del partidohttps://t.co/vIcSL3gAOP#RealMadrid#Casemiro#Osasuna#VARpic.twitter.com/YHumGYa7T0 — Defensacentral.com (@defcentral) January 9, 2021

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وأوضحت أنه رغم عدم ظهور الفريق الملكي بمستوى جيد على ملعب "إل سادار" يوم أمس، في ظروف مناخية صعبة بسبب العاصفة الثلجية التي تجتاح إسبانيا هذه الأيام، لكنه استحق الحصول على ركلة جزاء واضحة.

وألغى حكم المباراة هدفين لريال مدريد بداعي التسلل على المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

واكتفى ريال مدريد بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 37 نقطة، وبقي في المركز الثاني، متأخرا بفارق نقطة عن جاره المتصدر أتلتيكو مدريد، الذي لديه 3 مباريات مؤجلة.

المصدر: وكالات